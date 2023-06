Stand: 27.06.2023 17:32 Uhr Vechta: 23-Jährige getötet? Verdächtiger in Untersuchungshaft

In Vechta ist eine junge Frau offenbar gewaltsam getötet worden. Ein 29 Jahre alter Mann wird verdächtigt, die 23-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) am Sonntag erstochen zu haben. Nach Angaben der Polizei wählte der Verdächtige selbst den Notruf. Ein Notarzt stellte vor Ort den Tod der 23-Jährigen fest. Offenbar wurde mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen. Die Wohnung war verqualmt - der Rauch stammte laut Polizei von zwei Holzkohlegrills. Einen Brand hatten sie nicht ausgelöst. Der 29-Jährige ließ sich den Angaben zufolge ohne Widerstand festnehmen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Angaben zu Hintergründen, zum Verhältnis zwischen den Personen sowie zum Tathergang könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.06.2023 | 06:30 Uhr