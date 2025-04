Stand: 23.04.2025 08:54 Uhr Varel: Flugzeug bei Auffahrunfall auf Autobahn zerstört

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A29 zwischen Varel (Landkreis Friesland) und Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei ist ein 30-Jähriger auf das Gespann eines 40-Jährigen aufgefahren, auf dem ein Ultraleichtflugzeug transportiert wurde. Das Flugzeug sei vom Anhänger gerutscht und habe daraufhin eine Fahrspur und den Seitenstreifen blockiert. Die A29 wurde in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden voll gesperrt, so die Polizei. Die beiden beteiligten Fahrzeuge und das Sportflugzeug seien stark beschädigt worden. Einige Verkehrsteilnehmer haben die Situation vermutlich falsch interpretiert und einen Flugzeugabsturz gemeldet, hieß es von der Polizei. Dies habe sich jedoch nicht bestätigt. Es sei niemand verletzt worden.

VIDEO: A29 bei Varel: Auto fährt gegen Ultraleichtflugzeug (1 Min)

