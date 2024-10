Urteil erwartet: Drehte Polizist heimlich Sexfilme in Uniform? Stand: 17.10.2024 19:14 Uhr Ein Polizist aus Leer soll sich heimlich beim Sex in Uniform gefilmt haben - ohne dass die Frauen davon wussten. Am Landgericht Aurich soll am Freitag das Urteil im Prozess gegen den 30-Jährigen fallen.

Der Mann wird zur Last gelegt, mit dem Aufnahmen den höchstpersönlichen Lebensbereich und die Persönlichkeitsrechte der Frauen verletzt zu haben. Außerdem ist er angeklagt, weil er unter anderem Dienstgeheimnisse weitergegeben haben soll. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Aurich am Donnerstag mitteilte, fordert die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren und eine Geldauflage. Käme es zu diesem Urteil, dürfte der 30-Jährige nicht mehr als Polizist arbeiten.

Drei weitere Männer sind angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft dem 30-Jährigen unter anderem vor, zwischen 2017 und 2022 in mindestens 18 Fällen heimliche Sexvideos gedreht zu haben. Außerdem soll er die Datenbanken der Polizei durchsucht und Daten gegen Geld an einen ebenfalls angeklagten 39-jährigen Mann aus Wilhelmshaven weitergegeben haben. Zwei weitere Männer sind laut dem Landgericht angeklagt, weil sie den Kontakt hergestellt haben sollen. Für alle drei Männer fordere die Staatsanwaltschaft Geldstrafen, so die Sprecherin des Gerichts.