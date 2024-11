Stand: 10.11.2024 15:29 Uhr Unfall in Norden: 84 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Norden (Landkreis Aurich) schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge hatte eine 79-jährige Autofahrerin den Mann übersehen, als sie von der Hauptstraße auf eine Tankstelle fahren wollte. Der 84-jährige Fahrradfahrer wurde demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

