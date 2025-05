Stand: 13.05.2025 10:29 Uhr Unfall in Friesoythe: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 18-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bog eine 36-Jährige aus einer Grundstücksausfahrt im Ortsteil Neuvrees auf die Straße und übersah dabei offenbar den Motorradfahrer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu: Wie die Polizei weiter mitteilte, war sein Motorrad weder zugelassen noch versichert und er selbst nicht im Besitz eines Führerscheins.

