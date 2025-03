Stand: 19.03.2025 10:35 Uhr Unfall im Landkreis Vechta: 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Vechta ist am Dienstagvormittag ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 56-Jähriger auf der L881 in Richtung Goldenstedt unterwegs, als er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn kam und einen entgegenkommenden Lkw touchierte. Dieser geriet ins Schleudern und fuhr ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Lkw-Fahrer mit dem Auto des 34-Jährigen zusammen. Dieser wurde der Polizei zufolge in seinem Auto eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer erlitt demnach schwere Verletzungen. Der 56-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

VIDEO: Lkw kollidiert in Goldenstedt mit Auto: Mann in Lebensgefahr (1 Min)

