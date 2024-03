Unfall auf B72 in Emstek: Drei Tote, acht Verletzte

Stand: 24.03.2024 18:20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind am Samstagabend drei Menschen gestorben. Acht weitere wurden teilweise lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.