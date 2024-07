Stand: 27.07.2024 15:49 Uhr Unfall auf A1: Drei Menschen verletzt, 20.000 Euro Schaden

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 bei Lohne (Landkreis Vechta) sind am Freitag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizei waren ein 33- und ein 36-jähriger Autofahrer in Höhe einer Baustelle auf dem Überholstreifen unterwegs. Wegen stockenden Verkehrs mussten die Fahrzeuge abbremsen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 39-jährige Fahrer des nachfolgenden Wagens habe dies zu spät bemerkt, sei auf eines der Fahrzeuge aufgefahren und habe es auf das zweite geschoben. Der 39-Jährige wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Seine ebenfalls 39-jährige Beifahrerin und ein weiterer 19-jähriger Insasse erlitten leichte Verletzungen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück zeitweise voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

