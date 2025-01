Stand: 08.01.2025 14:47 Uhr Unfälle mit Schulbussen in Ostfriesland: Ein Kind verletzt

In Ostfriesland sind am Dienstagmorgen zwei Schulbusse bei Glatteis verunglückt. Laut Polizei schlitterte in Groß Midlum (Landkreis Aurich) ein Bus in eine Bushaltestelle. Durch die umherfliegenden Glassplitter verletzte sich ein dort wartendes Kind leicht an der Hand. In der Gemeinde Ihlow kam ein Schulbus mit 20 Grundschülern von der Straße ab und touchierte einen Baum. Alle blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Vorsorglich wurden die Kinder vom Rettungsdienst betreut. Mit einem Ersatzbus wurden sie anschließend weiter zur Schule gebracht, wo sie erneut behandelt werden sollten, um sicherzustellen, dass mögliche später auftretende Verletzungen zeitnah entdeckt werden konnten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule