Stand: 02.07.2024 10:25 Uhr Unbekannter will Geld wechseln und bestiehlt 80-Jährige

In Bremen ist eine 80-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei hatte am Montag ein Unbekannter an der Terrassentür der Seniorin in der Neustadt geklopft. Er gab sich als Sohn der Nachbarin aus. Der Mann fragte, ob die Frau ein Paket annehmen könne und bot an, die nötige Gebühr zu übernehmen. Allerdings habe er nur einen 200 Euro-Schein zur Verfügung und bat um Wechselgeld. Die 80-Jährige gab dem Unbekannten laut Polizei Bargeld. Der Mann kam jedoch nicht mehr zurück. Die Seniorin alarmierte daraufhin die Polizei. Den Beamten zufolge ist die Betrugsmasche in den vergangenen Wochen vermehrt in der Neustadt aufgetreten.

