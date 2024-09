Stand: 02.09.2024 11:01 Uhr Unbekannter belästigt Frau und verletzt Mann schwer

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend auf der Tanzfläche des Ovelgönner Pferdemarktes (Landkreis Wesermarsch) mehrfach eine junge Frau belästigt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeuginnen ihn aufgefordert, dies zu unterlassen, was der Mann allerdings ignorierte. Als ein 30-Jähriger aus dem Ammerland den Unbekannten daraufhin ermahnt habe, habe der ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihn zu Boden gerissen, so die Polizei. Danach soll der Unbekannte gegen den Kopf des Helfers getreten haben. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte in Begleitung eines weiteren Mannes unerkannt fliehen. Zeugen beschreiben ihn als ungefähr 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Bekleidet war er mit einer hellen Stoffhose und einem grauen Kapuzenpullover. Zudem soll er eine auffällige Brille getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04221) 1559-104 zu melden.

