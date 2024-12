Stand: 10.12.2024 12:11 Uhr Unbekannte töten Schafe in Sulingen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in Sulingen (Landkreis Diepholz) zwei Schafe getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Kadaver bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag an einer Straße abgelegt. Nach ersten Erkenntnissen schächteten die Unbekannten die Schafe auf einer angrenzenden Wiese. Die Polizei fand dort zwei Messer und ein Fahrrad. Die Ermittler vermuten, dass die Täter gestört wurden und deshalb die Utensilien zurückließen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04271) 94 90 zu melden.

