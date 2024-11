Stand: 12.11.2024 16:23 Uhr Unbekannte dekorieren Wildeshausen mit Playmobil-Figuren

In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) haben Unbekannte in den vergangenen Wochen immer wieder Ampeln mit Playmobil-Figuren in verschiedenen Verkleidungen verziert. Die Figuren - darunter ein Rennfahrer, ein Taucher und eine Prinzessin - würden gute Laune verbreiten und die Passanten zum Schmunzeln bringen, so die Kreisfeuerwehr in einer Mitteilung. Auch die Feuerwehrleute können sich über eine Figur freuen, die auf dem Parkplatz der Wache aufgestellt wurde. Die Figur ist demnach mit einem Schutzanzug ausgerüstet, wie er für Gefahrguteinsätze verwendet wird, und trägt einen Feuerlöscher in der Hand. Die Feuerwehr Wildeshausen begrüße diese kreative und wertschätzende Geste und bedanke sich bei den unbekannten Verursachern, so ein Sprecher. Die Figur stehe sinnbildlich als "Beschützer".

VIDEO: Wildeshausen: Playmobil-Figuren auf Ampeln festgeklebt (2 Min)

Weitere Informationen Von Asterix bis Hochwasser: Playmobil-Ausstellung in Verden Für die Schau im Pferdemuseum wurden viele bunte Szenen aufgebaut. Auch das Hochwasser zum Jahreswechsel ist Thema. (14.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min