Stand: 23.08.2024 12:21 Uhr Über Straße verhedderte Drachenschnur verletzt Rollerfahrer

In Blender (Landkreis Verden) hat die verhedderte Schnur eines Lenkdrachens zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 17-jähriger Rollerfahrer am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit habe in der Nähe eine Person die Kontrolle über ihren Drachen verloren. Der Drachen flog daraufhin auf die Fahrbahn, so die Polizei. Die Schnur blieb auf beiden Seiten der Straße hängen. Der Rollerfahrer sei in die Schnur gefahren und habe sich leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Besitzer des Drachen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Verden unter der Telefonnummer (04231) 80 60 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.08.2024 | 08:30 Uhr