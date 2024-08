Stand: 07.08.2024 14:02 Uhr Trecker-Fahrer verunglückt in Ganderkesee: 80.000 Euro Schaden

In der Nacht zu Mittwoch ist ein 19-Jähriger in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) mit seinem Trecker und Anhänger mit einem Baum kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mit seinem Gespann auf der Birkenheider Straße unterwegs, als er in der Dunkelheit von der Fahrbahn abkam. Der Baum fiel nach dem Zusammenstoß um und beschädigte einen Zaun und einen Radweg. Laut Polizei kippte der Trecker auf die Seite und die geladenen Strohballen stürzten auf die Fahrbahn. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Gespann und die verteilte Ladung mussten geborgen und abtransportiert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 80.000 Euro.

