Stand: 28.06.2024 10:00 Uhr Transporter schleudert auf Feld - zwei Frauen schwer verletzt

Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 46-jährige Fahrerin eines Kleintransporters habe plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sei auf den Grünstreifen geraten und habe noch versucht, gegen zu lenken. Dadurch sei sie ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie überfuhr nach Angaben eines Polizeisprechers den abschüssigen Fahrbahnrand und kam mit dem Wagen auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Frau und ihre Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

