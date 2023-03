Stand: 20.03.2023 08:12 Uhr Telefonseelsorge Elbe-Weser bildet Ehrenamtliche aus

Die hannoversche Landeskirche im Elbe-Weser-Raum startet einen neuen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Telefonseelsorger. Gesucht werden Menschen, die sich gründlich in Gesprächsführung und Krisenintervention schulen lassen. Auch der Umgang mit Problemen wie Einsamkeit, Trauer, Suizid und Beziehungsproblemen werde eingeübt. Zur Zeit engagieren sich mehr als 90 Ehrenamtliche in der örtlichen Telefonseelsorge Elbe-Weser, um einen Schichtdienst rund um die Uhr zu gewährleisten. Bei der Einrichtung gingen eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr etwa 10.000 Anrufe ein. Zusätzlich haben sich rund 2.000 Menschen an die Chatseelsorge des Dienstes gewandt. Der nächste Ausbildungskurs startet im August.

