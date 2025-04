Syke: Zwei 17-Jährige sterben bei Unfall mit Sportwagen Stand: 13.04.2025 11:03 Uhr Bei einem Unfall in Syke (Landkreis Diepholz) sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Laut Polizei waren sie mit dem Sportwagen des Vaters des Fahrers unterwegs.

Den Angaben zufolge fuhren die beiden in Richtung Syke-Ristedt, als der Fahrer mutmaßlich aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Laut Polizei waren die beiden Jugendlichen sofort tot.

Auto fängt nach Aufprall Feuer

Durch den Aufprall seien Trümmerteile mehrere Hundert Meter auf den angrenzenden Acker geschleudert worden. Das Auto habe Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen und barg die Toten. Den Unfall selbst habe niemand gesehen, allerdings hätten Zeugen die Polizei alarmiert, weil der Wagen ihnen zuvor "mit immenser Geschwindigkeit entgegengekommen" sei, so ein Polizeisprecher. Dies werde durch die Spuren an der Unfallstelle belegt. Wie schnell genau der 17-Jährige fuhr, sei allerdings unklar. Erlaubt ist an der Stelle Tempo 70.

Eltern nicht zu Hause

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Eltern des Fahrers an dem Abend nicht zu Hause gewesen seien, gehen die Ermittler davon aus, dass die Jugendlichen den Wagen unerlaubt genutzt haben. Ob der 17-jährige Fahrer einen Führerschein für begleitetes Fahren besaß, ist nicht bekannt. Allerdings hätte er auch dann die Fahrt nicht machen dürfen, so die Polizei.

