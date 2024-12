Stand: 15.12.2024 10:33 Uhr Syke: Millionenschaden bei Großbrand in Halle von Tischlerei

Ein Brand in einer Lagerhalle in Syke (Landkreis Diepholz) hat am Samstag und Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Polizei hatte ein Anwohner gegen 14 Uhr starken Rauch in der Lagerhalle eines Tischlereibetriebes entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr begann demnach sofort, das Feuer zu löschen- Die Einsatzkräfte konnten aber nicht verhindern, dass der Brand auf benachbarte Büroräume und Wohngebäude übergriff. Erst am frühen Sonntagmorgen sei es den Einsatzkräften gelungen, den Brand zu löschen, so die Polizei. Laut Feuerwehr konnten sich alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte rechtzeitig in Sicherheit bringen, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr hatte Anwohner durch Lautsprechdurchsagen, sowie über Rundfunk und WarnApps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei hat den Brandort nach Ende der Löscharbeiten am Sonntagmorgen beschlagnahmt. Die Brandursache ist den Angaben nach noch unklar. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf mehr als eine Million Euro.

