Stand: 14.11.2023 15:48 Uhr Sturmböen in Harlesiel: Fähre stößt gegen andere Schiffe

Im Hafen von Harlesiel (Landkreis Wittmund) haben starke Böen am Dienstagvormittag für mehrere Kollisionen gesorgt. Das teilte die Wasserschutzpolizei mit. Eine Fähre von Wangerooge mit 143 Fahrgästen war eingelaufen, am Liegeplatz wollte der Kapitän das Schiff wie üblich drehen. Wegen des Westwinds gelang dies jedoch nicht. Der Kapitän steuerte die Fähre daher in das geschütztere Hafenbecken, konnte aber auch dort nicht drehen. Die Fähre wurde gegen die Kaianlage gedrückt und stieß leicht gegen den Bug einer kleinen Schnellfähre. Der Kapitän steuerte wieder die Hafeneinfahrt an - dabei prallte die Fähre allerdings gegen einen Steg und ein dort liegendes Schiff. Verletzt wurde niemand. Die Schäden an der Fähre sind den Angaben zufolge gering, die anderen Schiffe werden noch auf mögliche Schäden untersucht. Die Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven hat Ermittlungen aufgenommen.

