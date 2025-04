Stand: 05.04.2025 19:17 Uhr Stuhr: Zwei Verletzte nach Schüssen aus fahrendem Auto

In Seckenhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Stuhr im Landkreis Diepholz, sind am Samstagnachmittag zwei Männer durch Schüsse aus einem fahrenden Auto schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen am frühen Abend bestätigte, seien gegen 15.30 Uhr mehrere Schüsse auf die beiden Männer abgegeben worden. Die Schüsse trafen demnach die Beine der Opfer, die sich im Vorgarten eines Hauses an der Bundesstraße 322 (Delmenhorster Straße) befunden haben sollen. Das Fahrzeug, in dem laut Polizei mehrere Personen saßen, habe sich nach der Tat sehr schnell in Richtung Groß Mackenstedt entfernt. Am Abend lief die Fahndung nach den flüchtigen Tätern. Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen dunklen Kombi handeln. Die Opfer sollen sich nach Auskunft des Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr befinden. Das Motiv der Täter ist laut Polizei unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min