Stand: 06.07.2024 10:04 Uhr Streit ums Taxigeld: Mann schlägt Polizisten ins Gesicht

In der Nacht zu Samstag hat die Polizei in Moormerland (Landkreis Leer) einen 36 Jahre alten Mann aufgrund mehrerer Delikte vorübergehend in Gewahrsam genommen. Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden in einer Mitteilung schrieb, hatte der Mann zunächst kurz nach Mitternacht einen Taxifahrer um die Bezahlung für eine Fahrt an die Wohnanschrift in der Königsstraße prellen wollen. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei. Der Beschuldigte verhielt sich demzufolge aggressiv und unkooperativ, wollte seine Personalien nicht angeben. Unvermittelt habe der 36-Jährige einem Beamten ins Gesicht geschlagen. Bei der vorläufigen Festnahme verletzte er zwei weitere Polizisten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min