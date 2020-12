Streit um Käpt'n Iglo: Darf Konkurrent mit Seemann werben? Stand: 03.12.2020 09:30 Uhr Der Tiefkühl-Produzent Iglo aus Hamburg streitet mit seinem Konkurrenten Appel Feinkost aus Cuxhaven um einen Seemann als Werbefigur. Heute will das Landgericht München ein Urteil verkünden.

Fast jeder in Deutschland dürfte den berühmten Seemann kennen: Seit den 80er-Jahren wirbt der Fischstäbchen-Hersteller Iglo mit seinem berühmten Käpt'n. Mit dem Italiener Riccardo Acerbi hat dieser vor zwei Jahren ein neues Gesicht bekommen. Dieser neue George-Clooney-Look scheint gut anzukommen in der Tiefkühl-Fisch-Branche. Denn der Seemann, mit dem der Konkurrent Appel Feinkost wirbt, sieht dem Käpt'n von Iglo sehr ähnlich. Das allerdings will Iglo verbieten.

Iglo pocht auf Verwechslungsgefahr

Das Unternehmen aus Hamburg pocht dabei nicht auf einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Nach Angaben des Landgerichts München argumentiert Iglo, dass die Verbraucher beide Werbefiguren verwechseln könnten. Die Werbung sei irreführend. Iglo sieht einen Fall von unlauterem Wettbewerb. Appel Feinkost wollte sich nicht zu dem Prozess äußern. Iglo erklärte, dass man zunächst eine außergerichtliche Einigung angestrebt habe. Das Unternehmen wies darauf hin, dass Käpt'n Iglo bei den Deutschen eine Bekanntheit von mehr als 80 Prozent habe. Iglo könne die von Appel Feinkost vertretene Position, "dass es sich nicht um eine Nachahmung unter Ausnutzung der Bekanntheit und des Markterfolgs der Werbefigur und -konzeption des 'Käpt'n Iglo' handelt, nicht nachvollziehen oder akzeptieren".

