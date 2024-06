Stand: 14.06.2024 09:01 Uhr Streik: Hafenarbeiter in Emden legen die Arbeit nieder

Im Emder Hafen wird seit Freitagmorgen gestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe. Ver.di teilte mit, dass die Arbeitgeber bisher kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hätten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Stundenlöhne um drei Euro zum 1. Juni. Auch die Schichtzuschläge sollen steigen. In den vergangenen Tagen wurde bereits in den Seehäfen in Hamburg und Bremen gestreikt. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit ist für den 17. und 18. Juni angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2024 | 06:30 Uhr