Stand: 23.10.2024 16:01 Uhr Stellwerk defekt: Züge zwischen Leer und Rheine weiter verspätet

Auf der Bahnstrecke zwischen Leer und Rheine (Nordrhein-Westfalen) kommt es wegen einer Stellwerkstörung bei Ihrhove (Landkreis Leer) weiterhin zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr. Die Reparaturarbeiten dauerten an, sagte eine Bahnsprecherin. Am Donnerstag soll die Störung voraussichtlich behoben sein. Laut Bahn verspäten sich die Züge der IC-Linien von und nach Norddeich-Mole (Landkreis Aurich) um bis zu 30 Minuten. Die Sprecherin rät, sich vor Fahrtantritt bei der Bahn im Internet oder in der Navigator-App zu informieren. Die Störung besteht den Angaben zufolge bereits seit Dienstag. Bei Bauarbeiten an der Strecke sei ein Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik durchtrennt worden, sagte die Bahnsprecherin. Dies habe zu dem Defekt geführt. Ursprünglich sollte die Störung schon am Mittwoch behoben sein.

