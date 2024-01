Stand: 02.01.2024 14:42 Uhr Steine von Brücke geworfen: Wohnmobil auf B212 getroffen

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sucht die Polizei nach bisher unbekannten Personen, die am Silvesterabend Pflastersteine auf die Bundesstraße 212 geworfen haben. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die Täter auf einer Brücke im Verlauf des Heetwegs auf. Zwei Pkw überfuhren die Steine und wurden dadurch beschädigt, ein Wohnmobil wurde am Dach getroffen. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos, die Polizei konnte am Tatort aber Beweismittel sicherstellen. Zeugen erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (04731) 269 40.

