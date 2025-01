Stand: 28.01.2025 10:17 Uhr St.-Marien-Hospital Friesoythe beantragt Schutzschirmverfahren

Das St.-Marien-Hospital in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) hat ein Schutzschirmverfahren beantragt, eine Sonderform des Insolvenzverfahrens. Wie das Krankenhaus mitteilte, soll damit die Zeit überbrückt werden, bis die Krankenhausreform greift. Aktuell nimmt das Haus laut den Klinik-Verantwortlichen zu wenig Geld ein. Es liefen zwar schon Umbau- und Sanierungsarbeiten, mit denen sich die Klinik in Zukunft besser aufgestellt sehe. Aber bis sich das an den Einnahmen bemerkbar macht, werde es noch dauern, hieß es. Hinzu kämen Finanzlücken, die zum Beispiel durch steigende Energie- und Personalkosten entstanden seien. Für Patienten in Friesoythe soll sich während dieser Form des Insolvenzverfahrens nichts ändern. Die Mitarbeitenden sollen weiter ihr Geld bekommen, teilte die Klinik mit.

Weitere Informationen Kliniken in Not: Die Krankenhaus-Reform stockt Krankenhäuser im Norden sind zuletzt mit mehr als einer Milliarde Euro bezuschusst worden. Trotzdem kämpfen viele um die Existenz. Was geht da schief? (07.05.2024) mehr Millionenhilfen retten Klinikum Wilhelmshaven vor Insolvenz Der Stadtrat hat ein 24-Millionen-Euro-Paket beschlossen. Davon soll die Klinik unter anderem bis Dezember Gehälter bezahlen. (06.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.01.2025 | 06:30 Uhr