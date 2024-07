Stand: 09.07.2024 11:22 Uhr Spenden weg: Unbekannter soll Drehorgelspieler bestohlen haben

Drehorgelspieler August Desenz ist beim "Wochenende an der Jade" am Sonntag in Wilhelmshaven offenbar bestohlen worden. Nach Angaben seiner Tochter Sabine Desenz entwendete ein Unbekannter die Spenden, die der 85-Jährige bis zum Nachmittag mit seinem Drehorgelspiel am Bontekai eingesammelt hatte. Es sei passiert, als ihr Vater Kindern Süßigkeiten aus seinem Orgelkasten geben wollte, sagte Sabine Desenz. In diesem Moment müsse ein Unbekannter zugegriffen und die Geldtasche mit rund 450 bis 500 Euro erbeutet haben. Diese habe ihr Vater nur für wenige Sekunden auf der Orgel abgelegt. August Desenz sei bestürzt und traurig gewesen, so seine Tochter. Demnach ist Desenz zum ersten Mal in 40 Jahren bestohlen worden. Nachdem dies über die sozialen Medien bekannt wurde, erreiche die Familie eine Welle der Spendenbereitschaft, so die Tochter. Seit 1983 sammelt der ehemalige Marinetaucher Geld für soziale Aufgaben in seiner Heimatstadt Wilhelmshaven. Bisher eine Million in D-Mark, 2023 dann noch einmal eine Million Euro.

