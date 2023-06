Stand: 13.06.2023 12:09 Uhr Special Olympic World Games: Fackellauf startet in Oldenburg

Im Vorfeld zu den Special Olympic World Games in Berlin wird bereits am Dienstag in Oldenburg gefeiert: Mit einem Fackellauf und einem bunten Programm im Marschwegstadion. Oldenburg ist zusammen mit Hatten (Landkreis Oldenburg) Gastgeber für die Athleten aus Nordmazedonien. Deshalb ist eine 35-köpfige Delegation bis Donnerstag zu Gast in der Stadt. Rund 100 Personen tragen eine symbolische Fackel vom Rathaus bis ins Stadion. Auch eine Laufgruppe der Oldenburger Werkstätten für Menschen mit Handycap beteiligt sich. Im Marschwegstadion können Interessierte dann unterschiedliche Behindertensportarten ausprobieren, zum Beispiel Blindenfußball oder Klettern mit verdeckten Augen. Weitere Sportlergruppen der Special Olympic World Games sind zum Beispiel in Papenburg und in Verden untergebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.06.2023 | 06:30 Uhr