Stand: 04.03.2025 10:51 Uhr Senior verwechselt Gas und Bremse in Stuhr - zwei Verletzte

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 322 in Stuhr (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige hielt nach Angaben der Polizei am Montagabend mit seinem Wagen bei Rot an einer Ampel. Hinter ihm fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Auto demnach erst langsam auf die Kreuzung zu. Kurz vor der Ampel habe er dann stark beschleunigt, schilderten Zeugen der Polizei. Sein Auto prallte den Angaben zufolge gegen den stehenden Wagen vor ihm und schleuderte den 64-Jährigen in einen Graben. Rettungskräfte reanimierten ihn, er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei gab der 88-Jährige an, dass er Gaspedal und Bremse verwechselt habe. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

