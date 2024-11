Stand: 01.11.2024 17:28 Uhr Selbstbestimmungsgesetz: Erste Anmeldungen im Nordwesten

Seit Freitag können Vornamen oder Geschlechtseinträge in Ausweisen leichter als bisher geändert werden. Bei der Stadt Oldenburg sind bis Freitag 123 Anmeldungen eingegangen. In Cuxhaven wurden acht Termine vergeben. In Wilhelmshaven gibt es 34 Personen, deren Geschlechtseintrag angepasst werden soll zu männlich, weiblich oder divers. Auch eine ersatzlose Streichung ist möglich. Mehr als 200 Menschen haben in Bremen und Bremerhaven beantragt, neue Ausweisdokumente erhalten zu können. Viele sind erleichtert: Zuvor waren Gutachten, eine ärztliche Untersuchung, sowie ein richterlicher Beschluss nötig, um Vornamen oder Geschlecht in Ausweisdokumenten zu ändern. Im April hatte die Ampelregierung das Gesetz beschlossen.

Weitere Informationen Selbstbestimmungs-Gesetz: Maylie wird endlich offiziell Maylie Durch das heute in Kraft tretende Gesetz können trans Personen wie die Hamburgerin ihr Geschlecht und den Vornamen einfacher als bisher ändern lassen. mehr

