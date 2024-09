Stand: 04.09.2024 09:21 Uhr Segeljacht gerät auf Nordsee in Brand - und sinkt

In der Nacht zu Mittwoch ist auf der Nordsee eine Segeljacht ausgebrannt und gesunken. Dies teilten die Seenotretter mit. Den Angaben zufolge geschah das Unglück im deutsch-niederländischen Seegebiet 50 Seemeilen nordwestlich von Borkum. Fünf Seenotrettungskreuzer, mehrere Hubschrauber und ein Flugzeug haben das Seegebiet demnach abgesucht. Am Morgen sei die Suche ergebnislos abgebrochen worden. Woher die Segeljacht kam und wie viele Menschen an Bord waren, ist unklar.

