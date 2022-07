Stand: 23.07.2022 15:04 Uhr Seenotretter befreien Segler aus akuter Gefahr vor Norderney

Seenotretter haben Segler aus akuter Gefahr im Seegatt von Norderney gerettet. Die Jacht sei nach einem Maschinenschaden und Grundberührung in Seenot geraten und auf einer Sandbank in der Brandung gestrandet, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Sonnabend in Bremen mit. Die Jacht drohte in der Brandung mit bis zu zwei Meter hohen Wellen und Windstärke 5 bis 6 (knapp 50 Kilometer pro Stunde) zu zerschellen. An der Rettungsaktion waren laut der Seenotretter der Kreuzer „Eugen“ von der Station Norderney und das kleinere Seenotrettungsboot „Otto Diersch“ aus Norddeich beteiligt. Es sei gelungen, eine Leine zu übergeben und die Zehn-Meter-Jacht freizuschleppen. Anschließend sei der Havarist nach Norddeich gebracht worden.

