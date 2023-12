Stand: 11.12.2023 07:16 Uhr Schwertransporter verunglückt: A27 muss wohl gesperrt werden

Auf der A27 ist in der Nacht nahe Bremerhaven ein Schwertransport von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge ist derzeit der Hauptfahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Bremerhaven zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel (Landkreis Cuxhaven) gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass für eine Bergung die Autobahn komplett gesperrt werden muss. "Die Maßnahmen werden noch längere Zeit andauern", teilte ein Sprecher am Morgen mit. Das rund 95 Tonnen schwere Gespann war demnach kurz nach Mitternacht nahe Stotel von der Fahrbahn abgekommen. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt am Tieflader gewesen, so der Sprecher. Ein erster Bergungsversuch in der Nacht war seinen Angaben zufolge fehlgeschlagen.

