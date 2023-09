Stand: 21.09.2023 15:11 Uhr Schulbus fährt Jungen an - Zwölfjähriger schwer verletzt

Ein Schulbus ist am Donnerstagmorgen in Wilhelmshaven mit einem zwölfjährigen Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Schüler mit seinem Rad die Straße überqueren und übersah dabei möglicherweise den anfahrenden Bus. Einer Polizeisprecherin zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls sechs Kinder in dem Schulbus. Die 50 Jahre alte Busfahrerin und ein sechsjähriges Mädchen verletzten sich leicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min