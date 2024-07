Stand: 01.07.2024 10:30 Uhr Schüsse in der Spielothek: Polizei fahndet nach Räubern

In Oldenburg haben zwei Männer in der Nacht zu Montag eine Spielothek überfallen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden gegen 0.30 Uhr durch einen Seiteneingang in das Gebäude an der Hundsmühler Straße gekommen. Die beiden sollen dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. In der Spielothek schossen sie laut Polizei mit einer Schreckschusspistole in die Luft und bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Anschließend flüchteten die beiden mit Bargeld. Wie hoch die Beute war, sagt die Polizei nicht. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 790-0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.07.2024 | 06:30 Uhr