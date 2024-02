Stand: 04.02.2024 10:52 Uhr Schüsse aus Schreckschusspistole - Polizei stoppt Hochzeitskonvoi

In Wilhelmshaven hat die Polizei am frühen Samstagabend einen Fahrzeugkonvoi im Rahmen einer Hochzeitsfeier gestoppt. Den Angaben zufolge hatten Beteiligte aus dem Konvoi heraus mit Schreckschusspistolen geschossen. Sechs Autos seien zudem bei Rot über mehrere Kreuzungen gefahren. Die Polizei war von anderen Autofahrern alarmiert worden, die das rücksichtlose Verhalten beobachtet hätten, so ein Sprecher. Gegen die Teilnehmenden des Konvois wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

