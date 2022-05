Schüsse an Schule in Bremerhaven: Frau schwer verletzt Stand: 19.05.2022 12:49 Uhr An einem Gymnasium in Bremerhaven sind heute Morgen Schüsse gefallen. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst. Es gibt mindestens ein Opfer.

Gegen 10 Uhr heute Vormittag soll der mutmaßliche Täter am Lloyd Gymnasium in der Innenstadt von Bremerhaven geschossen haben. Die Polizei bestätigte dem NDR in Niedersachsen, dass eine Frau schwer verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt wird. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit nicht klar. Es handele sich nicht um eine Schülerin, so die Polizei. Nach bislang unbestätigten Informationen soll es eine Frau aus dem Lehrerkollegium sein.

Mutmaßlicher Täter war nicht auf Lloyd Gymnasium

Die Polizei spricht bisher nicht von einem Amoklauf. Die Einsatzkräfte gehen von einem Einzeltäter aus. Dieser wurde den Angaben zufolge festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Er soll kein Schüler gewesen sein, wahrscheinlich sei er von außerhalb gekommen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Infotelefon für besorgte Eltern geschaltet

Ein Spezialeinsatzkommando durchsucht derzeit das Schulgebäude. Die etwa 200 Schülerinnen und Schüler sollen zu ihrer Sicherheit mit ihren Lehrern noch in den Klassenräumen bleiben. Besorgte Eltern können sich über die Telefonnummer (0471) 590 27 35 über die Lage an der Schule informieren.

