Stand: 03.10.2024 11:10 Uhr Schortens: Mädchen von Transporter erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Transporter in Schortens (Landkreis Friesland) ist am Mittwoch ein sechsjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind am frühen Abend im Ortsteil Sillenstede in Höhe eines Waldweges eine Landstraße überquert. Dabei sei die Sechsjährige von einem Transporter erfasst worden, so die Polizei. Das Mädchen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Fahrer des Transporters und mutmaßlichen Unfallverursacher handle es sich um einen 19 Jahre alten Mann, so die Polizei weiter. Die Landstraße war in Höhe der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

