Stand: 02.01.2025 15:43 Uhr Schifffahrtsmuseum Bremerhaven: Freier Eintritt für Jugendliche

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag mit freiem Eintritt für junge Gäste. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren besuchten das Museum in 2025 kostenlos, teilte das Museum mit. "Wir möchten mit dieser Initiative Kindern und Jugendlichen aus allen Schichten den Museumsbesuch ermöglichen", sagte die Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums, Ruth Schilling. Außerdem seien die Schiffe im Museumshafen für alle Gäste ohne Eintrittskosten begehbar. Der Hafen werde am 15. März geöffnet, heißt es. Für den Walfänger "Rau IX", der im Neuen Hafen liegt, muss den Angaben zufolge noch Eintritt gezahlt werden.

