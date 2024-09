Stand: 24.09.2024 16:11 Uhr Safety Days: Polizei kontrolliert im Raum Diepholz und klärt auf

Zu hohe Geschwindigkeit, Alkohol, Betäubungsmittel am Steuer, aber auch das Alter der Autofahrer - alles häufige Ursachen für einen Verkehrsunfall. Die Polizei im Landkreis Diepholz hat sich deshalb in den vergangenen Tagen an einer länderübergreifenden Kontrolle im Straßenverkehr beteiligt, den sogenannten "Safety Days". Das Ergebnis: Zwei Autofahrer standen unter Alkoholeinfluss, drei weitere hatten vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen. Sie alle mussten eine Blutprobe abgeben und konnten ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die Beamten fanden zudem mehrere Gramm Rauschmittel in einem der Fahrzeuge. Bei einer weiteren Kontrolle entdeckten sie eine Schreckschusspistole im Auto. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Wichtig sei neben den Kontrollen aber auch Aufklärung. Die "Safety Days" böten eine Möglichkeit ins Gespräch zu kommen, so die Polizei in Diepholz. Man werde sich deshalb auch zukünftig wieder an den "Safety Days" beteiligen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min