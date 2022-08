Stand: 07.08.2022 23:05 Uhr Putenstall im Landkreis Cloppenburg abgebrannt - Millionenschaden

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Essen (Landkreis Cloppenburg) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen und hat einen geschätzten Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Nach Angaben der Polizei geriet ein großer Putenstall in Brand. Tiere hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes jedoch nicht in dem Stall befunden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Auch Menschen seien nicht verletzt worden.

Der Stall sei vollständig niedergebrannt und die Flammen hätten auf Strohballen übergegriffen, die auf dem Hof lagen. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund zwei Millionen Euro. Die Ursache des Feuers war noch unklar.

VIDEO: Landkreis Cloppenburg: Feuer in Putenstall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.08.2022 | 06:30 Uhr