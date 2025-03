Stand: 29.03.2025 10:43 Uhr Protest gegen Tesla? Elektroautos gehen in Flammen auf

Sieben Elektroautos der Marke Tesla sind am Samstag in Ottersberg (Landkreis Verden) vollständig ausgebrannt. Die Fahrzeuge gingen gegen 3.30 Uhr vor einem Autohaus in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Polizei konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Wegen des starken Rauchs sollten Anwohnerinnen und Anwohner zeitweise aber Türen und Fenster geschlossen halten. Die ausgebrannten Autos sollen durch eine Spezialfirma geborgen werden. Ob der Brand mit dem globalen Protesttag "TeslaTakedown" zusammenhängt, war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es sei noch klar, ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelte. Auch eine technische Ursache könne demzufolge bislang nicht ausgeschlossen werden. Den Schaden schätzen die Beamten auf mehrere hunderttausend Euro.

VIDEO: Sieben E-Autos brennen in Tesla Autocenter in Ottersberg aus (1 Min)

29.03.2025