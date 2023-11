Stand: 30.11.2023 12:51 Uhr Polizistinnen retten Hausbewohner und löschen Küchenbrand

In einem Mehrfamilienhaus in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) ist am Mittwoch in einer Wohnung ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten zwei Polizistinnen den Küchenbrand schnell selbst löschen und die Bewohner der Nachbarwohnungen in Sicherheit bringen. Die 45-jährige Wohnungsinhaberin blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Schaden beläuft sich demnach auf mehrere Zehntausend Euro. Vermutlich hat ein Gaskocher das Feuer ausgelöst. Er war laut Polizei offenbar zum Kuchen in der Wohnung benutzt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min