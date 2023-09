Stand: 11.09.2023 17:10 Uhr Polizistinnen retten Hasen auf Wangerooge vor dem Ertrinken

Auf Wangerooge haben zwei Polizistinnen einen kleinen Hasen vor dem Ertrinken bewahrt. Das Tier war am Sonntagabend in einem Wassergraben in der Nähe des Strandes gefangen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Inselpolizistinnen sahen den Hasen, der bei herannahender Flut "verzweifelt um sein Leben kämpfte", wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Die beiden Beamtinnen konnten das Tier retten, bevor die Flut die Insel erreichte. Anschließend entließen sie den Hasen wieder in die Freiheit.

