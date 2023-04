Stand: 28.04.2023 15:54 Uhr Polizist von mutmaßlichen Reichsbürgern schwer verletzt

In Cadenberge im Landkreis Cuxhaven ist ein Polizist am Donnerstag bei einem Einsatz schwer verletzt worden. Er wollte einen 60-Jährigen festnehmen, der laut Polizei der Reichsbürger-Szene angehört. Auch die Familie des Mannes sei dieser Szene zuzuordnen. Gegen den 60-Jährigen lag den Angaben zufolge ein Haftbefehl vor - aus welchem Grund, teilten die Beamten nicht mit. Als er zu Hause festgenommen werden sollte, leisteten der Mann und seine 58 Jahre alte Frau laut Polizei erheblichen Widerstand. Ein 42-jähriger Polizist erlitt dabei schwere Verletzungen. Die anderen Beamten überwältigten den Cadenberger und brachten ihn in ein Gefängnis. Gegen ihn und seine Frau ermittelt die Polizei nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, verurteilte die Tat. "Als Behördenleiter stelle ich ebenfalls Strafantrag", kündigte Kühme zum an. Angehörige der Reichsbürger-Szene erkennen staatliche Institutionen nicht an und bezeichnen die Bundesrepublik als eine Firma.

