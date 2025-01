Stand: 02.01.2025 12:11 Uhr Polizeieinsatz in Hotel: Mann bedroht Bekannte mit Messer

Ein 35-Jähriger hat in einem Hotel in Bremen randaliert und zwei Bekannte mit einem Messer bedroht. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann am frühen Donnerstagmorgen verhindern wollen, dass seine beiden 22 und 37 Jahre alten Bekannten das Hotelzimmer verließen. Er verbarrikadierte demnach die Tür. Als der 35-Jährige die beiden Männer mit einem Messer bedrohte, riefen sie um Hilfe. Die alarmierte Polizei rammte die Zimmertür auf, anschließend griff der Mann einen 31-jährigen Polizisten mit einer Holzlatte an. Wie die Polizei mitteilte, leistete der Beschuldigte bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann die Droge Crack konsumiert. Einsatzkräfte hatten den Bereich um das Gebäude zwischenzeitlich weiträumig abgesperrt.

