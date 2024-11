Stand: 08.11.2024 09:50 Uhr Polizei gibt Entwarnung: Keine Bedrohungslage am Bahnhof Oldenburg

Die Polizei hat am Donnerstagabend den Hauptbahnhof Oldenburg für knapp zwei Stunden gesperrt. Zuvor war bei den Beamten gegen 19 Uhr eine Nachricht über eine mögliche Bedrohungslage am Bahnhof eingegangen. Polizisten räumten und durchsuchten daraufhin das Bahnhofsgebäude und den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) - fanden dabei jedoch nichts, was auf eine Bedrohung hindeutete. Gegen 20.40 Uhr gab es Entwarnung. Reisende durften das Bahnhofsgebäude wieder betreten und Züge konnten den Bahnhof verlassen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein. Die Beamten weisen darauf hin, dass solche Drohungen konsequent verfolgt werden. Werde eine Person ermittelt, müsse diese mit einem Strafverfahren und einer hohen Schadenersatzforderung rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2024 | 09:00 Uhr