Stand: 09.07.2024 06:58 Uhr Pedelec-Fahrer übersieht Auto - 86-Jähriger in Lebensgefahr

In Harpstedt im Landkreis Oldenburg ist ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte am Montagabend die Wildeshauser Straße überqueren. Dabei übersah er laut Polizei das Auto eines 34-Jährigen. Beim Versuch dem Radfahrer auszuweichen, prallte der Autofahrer gegen einen Baum und wurde dabei leicht verletzt. Der 86-Jährige ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

