Stand: 13.12.2024 08:46 Uhr Ovelgönne: 34-Jährige stirbt bei Unfall auf B211 - Baby schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass eine 34-Jährige aus Brake mit ihrem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr gefahren ist. Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto kam ihr Pkw ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Die Autofahrerin starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ihr drei Wochen altes Kind wurde schwer verletzt, die 57-jährige Mitfahrerin lebensgefährlich. Sie musste reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am Nachmittag bis in die Nacht gesperrt. Für die Betreuung der verletzten Personen und Augenzeugen war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

